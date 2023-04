PGES – Ambatovy se met à jour

Le Président d’Ambatovy, Gustavo Gomes, et le Directeur Général de l’Office National pour l’Environ­ne­ment (ONE), Rija Herisolo Rakotoson, ont procédé à la signature des nouveaux Plans de Gestion Environnementale Spécifiques (PGES) mis à jour d’Ambatovy au bureau de l’ONE à Analakely, le 31 mars dernier. Les PGES mis à jour sont définis pour la période de 2023 à 2027 et concernent les différentes composantes du projet : Mine, Pipeline, Usine, Port et Parc à résidu. Ils constituent des déclinaisons détaillées du Plan de Gestion Environnementale et de Développement Social (PGEDS) qui définit les mesures et engagements environnementaux et sociaux annexés au permis environnemental d’Ambatovy, délivré en 2006. Étant des plans dynamiques qui devront s’adapter à l’évolution du contexte des opérations et aux nouveaux enjeux tant sur le plan environnemental que social, tout en tenant compte des résultats des travaux de suivi et de surveillance menés jusqu’à maintenant, la mise à jour des PGES est nécessaire pour l’atteinte des objectifs fixés par le PGEDS. Les ajustements de cette première actualisation concernent, entre autres, la définition du contexte actuel des activités, les nouveaux enjeux et les impacts potentiels de l’exploitation, les programmes de surveillance et de suivi environnementaux. Dans toutes ses opérations, Ambatovy s’aligne à tous les règlements nationaux et particulièrement le décret MECIE, aux recommandations du Comité de Suivi Environnemental (CSE) et aux normes et standards les plus strictes tels que les normes de performances de la Société Finan­cière Internationale et les Principes de l’Equateur, sur le plan international.