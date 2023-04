BETIOKY SUD – Une adolescente déchirée par viol

La scène s’est passée dans la nuit du dimanche 2 Avril dans un hôtel à Betioky Sud. Elles étaient deux adolescentes d’abord à avoir été invitées à siroter quelques bouteilles de bière puis à rejoindre une chambre d’hôtel par un homme missionnaire dans la région. Finalement, c’est seulement l’une d’entre elles qui est entrée dans la chambre avec l’homme, la trentaine. L’autre adolescente aurait attendu dehors. Vers deux heures du matin, la fille sort de la chambre et demande à son amie de la ramener chez elle car elle aurait eu « ses règles ». Une fois chez elle, le sang n’arrêtait pas de couler alors ses parents l’emmènent à l’hôpital. Un médecin leur annonce alors que l’adolescente a été violée et le vagin déchiré. Une « déchirure du cul de sac de Douglas » précise une source. Le temps de soigner la fille qui a été rouée de questions par ses parents, l’auteur du viol est reparti vers Toliara, le lundi matin. C’est seulement après les séances d’écoute par des intervenants sociaux de la direction régionale de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, que le récit se peaufine. Les parents portent plainte et le processus est enclenché pour retrouver le présumé auteur qui a été en mission dans les communes rurales de Betioky Sud. La Gendarmerie s’est chargée de la recherche du présumé coupable et hier soir, ce dernier aurait été cueilli. Jusque tard dans la soirée, l’individu nie les faits et réplique que de nombreux missionnaires ont séjourné dans l’hôtel où il a passé la nuit dimanche dernier et qu’il n’a violé personne. À suivre.