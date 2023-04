BASKETBALL – 3X3 – Madagascar affronte la Serbie et l’Allemagne le 30 mai

Les joueurs de l’équipe nationale malgache Ankoay senior hommes de 3×3, joueront deux matchs capitaux qui détermineront leur avenir, le 30 mai. Ils comptent pour la Coupe du monde qui se déroulera du 30 mai au 4 juin à Vienne, en Autriche. Madagascar a hérité de la poule A, la plus relevée de toutes, et débutera contre la Serbie le 30 mai à 18h40, soit à 16h40, heure de Mada­gascar. L’équipe nationale malgache s’expliquera contre celle de l’Allemagne à 20h50 soit à 18h50, heure de Madagascar. Les joueurs malgaches seront au repos le 31 mai, avant d’enchainer avec le match de poule de la dernière journée contre le Brésil, le 1er juin à 16h40, heure à Madagas­car et à 20h05 (heure malgache) contre la France. Sur le papier, les protégés de Jean de Dieu Randria­narivelo (Deda), coach de l’équipe nationale Ankoay 3×3, n’ont aucune chance devant ces grands pays du basketball. Sur le terrain, tout peut arriver car dans cette discipline, la rapidité et le tir de précision comptent beaucoup et pourront faire la différence. Rêve d’enfant Coach Deda partage son souhait de s’entrainer « suivant les conditions de jeux en Autriche. C’est-à-dire s’entrainer la nuit selon les heures de matchs à Vienne. Débuter la Coupe du monde par un match contre la Serbie à 18h40, puis contre l’Allemagne à 20h50, la première journée, ensuite affronter le Brésil et la France la deuxième journée, ce ne sera pas chose facile ». Il poursuit son explication: « Nous allons profiter au maximum du stage de préparation de dix-huit jours (du 10 au 28 mai) que nous allons suivre à l’Académie de basketball 3×3 de la Serbie dans la ville de Novi Sad, située à 90km de Belgrade, la capitale du pays. Ce stage de formation enlèvera, je l’espère, le trac de nos joueurs. » Jean de Dieu Randriana­rivelo a précisé que diriger une équipe nationale malgache en vue de la Coupe du monde est un rêve d’enfant qui devient une réalité. Il faut, conclut-il, en profiter au maximum. Le coach et les joueurs forment un tout qu’il ne faut pas dissocier.