AMBOHIMANARINA – Un incendie cause une perte totale

Un embrasement d’origine électrique s’est déclaré dans une maison, à Antanety-Ambohi-manarina, pendant que les locataires étaient absents. Le feu a tout réduit en cendres.

Tout est parti en fumée. Une dame, âgée de 58 ans, habitant seule l’étage d’une maison à Antanety-Ambohimanarina a perdu la totalité de ses biens, ruinés par un incendie, hier matin. Pour son frère qui occupe le rez-de-chaussée, peu d’objets ont pu être sauvés. Étant des commerçants, ils sont partis travailler tôt. Pendant leur absence, le feu a pris naissance chez la femme et faisait effet, d’après ce qu’a remarqué l’entourage peu avant 9h. Mamitiana Randrianasolo, vivant à Ambodimita, est passé au moment du sinistre. En fait, la maison en feu, située en deuxième plan, appartient à sa belle-famille. Il est immédiatement descendu du bus pour trouver ce qu’il pouvait faire. « Malheureusement, l’incendie s’est déchaîné. Il était dans tous ses éclats et vu la chaleur qui se dégageait, il était impossible de l’approcher. Ma tante a encore voulu voir la chambre de la quinquagénaire, mais je l’ai empêchée et ramenée loin du feu », décrit-il.

Court-circuit

« Certes, le voisinage a prêté main-forte et essayé d’arroser la fournaise en attendant les sapeurs-pompiers, mais ses efforts ont apparemment été vains », ajoute-t-il. Les secours sont arrivés un peu tardivement. Une famille habitant une maison voisine s’est dépêchée d’arracher ses fenêtres que les flammes ont été sur le point d’atteindre. À pied d’œuvre, les soldats du feu ont fait de leur mieux pour limiter la propagation de l’incendie et les dégâts. Au bout de plusieurs minutes, ils sont parvenus à noyer le brasier. Ils ont ensuite procédé au déblayage. Aucun bilan humain, mais de graves dommages ont été enregistrés, selon eux avant de repartir. « J’ai toujours été dans le quartier quand on m’a informé. Le feu était presque maîtrisé à mon arrivée. Aucun d’entre nous ne sait exactement l’origine de l’incendie, mais nous supposons qu’il a tiré sa source d’un court-circuit », explique un frère des sinistrés. Ils demandent de l’aide aux autorités car leur maison est devenue inhabitable. Ils avouent qu’ils n’ont pas les moyens de la reconstruire. « Même les tôles ne peuvent plus être réutilisées, d’après ce que je vois ici », constate Mamitiana Randrianasolo.