Viol sur mineure – Un détenu abuse de la fille d’un geôlier

La fille d’un agent pénitentiaire, 17 ans, a été agressée sexuellement par un condamné, le 29 mars, à Bealanana. Un arrangement aurait été effectué pour régler le crime.

Un taulard, 21 ans, a violé la fille d’un garde pénitentiaire, 17 ans, le 29 mars, vers 22h, à Bealanana. Après un ordre d’extraction, la police a pu le récupérer en prison et l’enquêter. Il a reconnu le forfait. Il sera présenté au parquet demain.

Il est un condamné. Il avait été écroué à Antsohihy, puis, transféré à Bealanana. Cela fait trois ans qu’il est sous les verrous.

Il effectuait un travail pénitentiaire, hors de sa maison de détention, le jour du 29 mars. Le soir, son accompagnateur ne l’a pas ramené en prison. Il l’a confié à une personne habitant près de la caserne afin de se rendre à Antevanabe pour acheter du riz blanc. Le prisonnier a profité de cette liberté pour faire intrusion chez sa cible, dont le père suivait une formation à Antananarivo.

L’adolescente dormait seule. « Il a pénétré dans notre maison. Je ne l’ai entendu que lorsqu’il a saisi mon cou. Il m’a fait un baiser avec sa bouche qui sentait trop d’alcool. Il a assouvi ses actes salaces sur moi. Il m’a menacée. Il a fortement appuyé sur ma gorge pour m’empêcher de crier et de lui résister », témoigne-t-elle à notre confrère local.

Justice

« Je l’ai prié de lâcher ma gorge quand il m’a tournée. Je lui ai dit que je ferai ce qu’il veut. Je me suis libérée dès qu’il a enlevé ses mains. J’ai appelé les gardes et l’entourage. J’étais tout nue », enchaîne-t-elle.

Le surveillant du détenu violeur n’a pas répondu au téléphone. Ses supérieurs l’ont vainement contacté, l’un après l’autre. Il leur a menti lorsqu’ils l’ont interrogé. Ses chefs lui ont ordonné d’amener la jeune fille à l’hôpital pour subir un examen médical. Le surveillant aurait prétexté d’autres causes pour justifier les blessures l’adolescente. Celle-ci, pour sa part, n’a pas osé dénoncer le viol car on lui a promis de l’argent. De plus, un accord à l’amiable aurait également été fait avec son père.

Le président de plateforme des jeunes, Chance Glorifa, a écarté l’arrangement et porté l’affaire devant la Justice. L’adolescente a été reconduite à l’hôpital pour être soignée.

Un appel a été lancé à l’endroit des défenseurs des droits de l’enfant et des autorités concernées pour qu’ils suivent de près ce cas de viol sur mineur qu’on essaie de résoudre naturellement.