Manifestation estudiantine – Vive altercation entre étudiants à Ankatso

La matinée d’hier a été animée sur le campus de l’Université d’Antananarivo. Une manifestation estudiantine a viré en un affrontement entre certains étudiants de deux facultés, occasionnant des dégâts matériels et la blessure grave d’un étudiant. « Les étudiants de première année de la faculté d’Économie avait cours entre 6h du matin jusqu’à midi. Vers 8h30 du matin, certains individus sont entrés dans la salle des étudiants de première année et ils ont interrompu le cours. Leur but était d’inciter les étudiants à sortir avec eux et de réclamer les bourses d’études impayées », témoigne un étudiant en économie.

Les affrontements ont eu lieu lorsque les étudiants en économie ont refusé de sortir de la dite salle. « J’avais négocié avec l’un d’eux afin que les étudiants puissent continuer le cours, mais en vain. Lorsque nous sommes sortis de la salle, les étudiants manifestants, qui étaient des étudiants de première année de médecine, ont commencé à jeter des pierres sur les étudiants en économie mais également sur la salle du CONACO DEGS. Le tableau d’affiche a été cassé. Un étudiant a été gravement blessé au front », a indiqué cette source. L’étudiant a été transporté au CSB2 le plus proche puis il a été évacué à l’Hôpital pour des examens radiologiques.