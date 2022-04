Laboratoire Charles Mérieux – Quinze recherches sur les maladies infectieuses en cours

Un projet d’extension est en cours afin d’étendre les infrastructures et soutenir les futurs projets du centre Charles Mérieux.

Le centre d’infectiologie Charles Mérieux célèbre ses dix années d’existence. Quinze recherches sont actuellement en cours sur les maladies infectieuses. C’est ce qui a été révélé durant la clôture du 10 ème anniversaire du centre au CNARP Androhibe, hier. Construit en 2008 au bénéfice de l’Université d’Antananarivo, il a été inauguré le 13 avril 2011 en rassemblant ses partenaires scientifiques et acteurs de la santé publique pendant cette célébration. Le centre a pour mission d’accompagner le développement de la recherche sur les maladies infectieuses, promouvoir la formation des acteurs de santé et des étudiants.

Il s’agit également d’apporter un appui technique et logistique aux laboratoires de biologie médicale des hôpitaux publics. « Le CICM a comme mission principale de lutter contre les maladies infectieuses. Nous avons mené beaucoup de recherches sur la lèpre, la méningite, la tuberculose, la bilharziose. Actuellement, le CICM compte quinze recherches effectuées en parallèle sur les maladies infectieuses et certaines maladies négligées », explique le Professeur Luc Samison, directeur du CICM. Actuellement, la recherche sur la résistance aux antimicrobiens se poursuit. « Nous avons mené des recherches sur une bactérie multi résistante nommée l’Escherichia Coli BLSE. Elles ont été effectuées sur des êtres humains, des animaux et dans l’eau. Le pourcentage de la présence de ces bactéries dans les objets d’étude montre une augmentation du taux d’année en année. Pour l’Escherichia Coli BLSE, on a enregistré près de 32 % dans les intestins des femmes enceintes en 2018. Ce taux a augmenté de 35 % en 2020», révèle le Professeur Luc Samison.

Extension

Ce centre est actuellement en extension. Ainsi une nouvelle infrastructure vient en renfort au centre déjà implanté au sein du campus universitaire d’Ambohitsaina. L’extension du bâtiment du CICM est financée dans le cadre du mécénat exceptionnel des dividendes de bioMérieux. Le bâtiment accueillera les futurs projets du centre. « Le projet d’extension est nécessaire depuis 2011 où le centre a été mis en place. Le développement des activités nous contraint à construire un nouveau bâtiment. A partir de ce projet nous allons affecter la partie recherche et la partie administrative à deux infrastructures distinctes », enchaîne le responsable. Deux cent trente-cinq chercheurs malgaches ont bénéficié de formations octroyées à la recherche surtout concernant l’épidémiologie.