Évènement – Le festival « Dola Beach » célèbre sa 10e édition

Les fêtes pascales arrivant déjà à grand pas, les évènements y afférents, notamment dans la capitale et de ses périphéries commencent peu à peu à être retenus par le public. Du côté de Vatomandry, dans la région Atsinanana, le traditionnel festival « Dola Beach» rempile déjà pour sa 10ème édition après deux longues années d’absence à cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le pays. Initié par l’association du même nom, Dola Beach, et avec le soutien de l’opérateur téléphonique Telma, l’événement revient ainsi de plus belle avec une édition qui s’annonce des plus festives surtout avec l’infatigable chanteur Wawa en tête d’affiche.

Rendez-vous est ainsi donné du 15 au 18 avril sur les plages de Vatomandry, qui deviendront les lieux privilégiés des vacanciers de tous âges et de tous horizons qui s’y retrouveront. Alexandre Lay Mein, président de l’association Dola Beach de confirmer « Comme à chaque fois, l’objectif de ce festival est de faire connaître la ville de Vatomandry à travers ses us et coutumes. Ainsi, des activités culturelles et sportives seront toujours au menu ».

À part le traditionnel Beach soccer, du rugby, de la lutte traditionnelle et diverses compétitions ludiques seront aussi au programme sur les plages du « Dola Beach ». Il en est de même pour un concours Miss et Mister locaux, accompagné d’une grande kermesse pour fédérer toute la localité. Fidèle à lui-même, Wawa quant à lui se chargera de clôturer l’événement avec panache, avant de reprendre sa grande tournée internationale dans l’Hexagone.