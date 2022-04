Art contemporain – Le photographe Matchbox lauréat du Prix Paritana

Un artiste de talent, représentatif d’une génération passionnée et dévouée à son art, le photographe Matchbox conquiert le jury du fameux Prix Paritana pour sa 6ème édition.

RÊVEUR, il est un artiste qui se plaît continuellement à immerger le public féru d’art et de photographie dans son imaginaire créatif. « Ho nofy ihany», c’est à travers cet intitulé qui reflète son envie d’exposer ses rêves que le photographe Mahefa Dimbiniaina Randrianarivelo dit Matchbox a su émerveiller le jury de la 6ème édition du Prix Paritana. Un rêve qui se concrétise donc pour cet artiste talentueux qui depuis près d’une décennie maintenant n’a cessé de valoriser ce style qui lui est propre.

Lauréat du Prix Paritana, Matchbox bénéficiera d’une résidence de trois mois à la Cité internationale des arts à Paris d’octobre au mois de décembre, à l’instar de ses pairs avant lui. L’occasion pour le jeune photographe de se perfectionner encore plus en côtoyant des professionnels de la scène internationale. Inspiré par la musique et par les histoires, Matchbox se spécialise dans le portrait créatif et la photographie conceptuelle, un genre qui illustre de sa part des sentiments, des idées, le tout représenté à travers une imagerie unique, mais aussi abstraite. C’est grâce à ce genre qu’il s’est forgé une belle notoriété au sein de la communauté artistique et professionnelle de la photographie.

Ses images, les photos réalisées par Matchbox peuvent être de la pure fiction et racontent l’histoire de ses protagonistes, mais elles peuvent être issues de ses expériences personnelles en tant qu’humain également.

Immortaliser les émotions

Certaines parlent de la solitude, de la dépression, de l’abandon, mais toujours avec finesse. Ayant déjà été lauréat de la « Mention jeune création » du Prix Paritana, l’artiste-photographe désormais lauréat de ce prix d’art contemporain jouira aussi d’une bourse de création à hauteur de 3 000 euros pour la réalisation de son projet artistique, ainsi que d’un accompagnement personnalisé tout au long de la construction de son projet par l’équipe de la Fondation H.

Il aura aussi droit à une exposition personnelle à la Fonda tion H – Paris en décembre, ainsi que d’une exposition personnelle à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely à son retour à Madagascar, au premier trimestre 2023. Sans vouloir imposer son point de vue, l’art et la créativité du photographe suscitent automatiquement la curiosité, la réflexion et de multiples questionnements. Privilégiant un processus créatif bien à lui, Matchbox met un point d’honneur à raconter une histoire à travers ses œuvres. À ses côtés, Viviane Rakotoarivony pour son projet à la croisée entre la photographie et la danse et Olivia Bourgois, pour son projet d’installation multimédia, comme vice-lauréates ex-aequo.