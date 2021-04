Média – Décès d’Arsène Ralaimihoatra

Le petit monde des médias vient d’être frappé d’un nouveau deuil. Parmi les derniers de l’ancienne génération, Arsène Ralaimi­hoatra a déposé sa plume dimanche. Il faisait partie de la fine fleur de la presse des années 60-70 avec les Jacob Andriambelo, Stéphane Jacob, Jean Martial Vanivato, Richard Claude Ratovonirina, Johary Rakotonirina, Franck Rahari­son… Ils formaient la rédaction du quotidien Le Courrier de Madagascar puis de Madagascar Matin. Arsène Ralaimi­hoatra a terminé sa carrière à la tête de la rédaction de la Revue de l’océan Indien. Mais il est resté un observateur averti de l’actualité et ne manquait pas de commenter les infos en citoyen responsable. Sa plume et la pertinence de ses analyses le distinguaient dans les colonnes des quotidiens où il signait. Beaucoup de jeunes journalistes ont eu le privilège de le côtoyer et de profiter de sa grande expérience.