Mandrosoa Ivato – Il tue sa propre fille

Atroce. Une femme dans la quarantaine, souffrant de schizophrénie a été froidement abattue par son propre père, dimanche matin, vers 5h30, dans le quartier de Mandrosoa Ivato.

Pour une raison encore indéterminée, son père et elle se sont disputés la veille. Hors d’elle, elle a quitté son domicile et n’est pas rentrée. Elle a dormi chez un voisin, leur locataire, pendant la nuit. Cela a ravivé la colère de son père contre elle. Le lendemain, il s’en est pris violemment à elle. Il a saisi un pilon, un couteau et un marteau pour l’assommer et larder jusqu’à ce qu’elle rende son dernier souffle, selon les informations recueillies sur place.

Sitôt avisés des faits, les gendarmes du poste avancé de Mandrosoa se sont rendus sur les lieux. Ils ont, tout de suite, amené l’auteur de l’homicide et l’ont mis en garde-à-vue. Ils ont commencé à l’interroger, hier.

Après les constatations du médecin, le corps sans vie a été laissé aux bons soins du fokontany et des voisins pour les funérailles.

La défunte vivait avec son père à cause sa maladie. Elle avait une fille qui est confiée à leur famille élargie à Mahajanga.