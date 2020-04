Pédiatre et maternité – Le service transport des malades assuré par Compassion

Au niveau du centre hospitalier de Befelatanana, des petits malades admis aux urgences sont parfois transportés par une charrette, la dernière fois, la photo d’un enfant transporté par ses parents en charrette a enflammé la toile.

Une association dans la capitale propose de transporter les malades afin de faciliter la charge lors des déplacements.

« Ce projet a été initié afin d’aider les plus nécessiteux et qui ne peuvent pas payer le transport des malades depuis la sortie de l’hôpital. Nous transportons environ une vingtaine de personnes par jour et plusieurs appels sont reçus. Et depuis hier, particulièrement des femmes qui devraient accoucher dans un centre hospitalier. De Tsaralalana vers Itaosy, par exemple », indique une responsable

de Compassion Madagascar.