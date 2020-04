Football – L’entraîneur adjoint des Barea hospitalisé

Il a évité le pire. Raux Auguste, coach assistant des Barea, s’est écroulé soudainement et a perdu connaissance à son domicile à Betongolo dans la matinée du vendredi. Il a eu un accident vasculaire cérébral et a été de suite ramené d’urgence à l’hopital militaire à Soavinandriana.

Il est resté inconscient le vendredi et le samedi toute la journée. Il est revenu à lui la nuit du samedi au dimanche. « Son état s’est amélioré car il nous a reconnu lors de notre visite dans sa chambre d’hôpital. Il a pu bouger ses mains mais n’a pas encore pu parler », a souligné Franck Rajaonarisamba qui lui a rendu visite hier matin avec quelques membres de la fédération malgache de football.

Ces deux techniciens, Franck et Raux sont de la même génération. Ils ont entraîné des grandes clubs et ont été sollicités à plusieurs reprises à la tête de l’équipe nationale.

Raux Auguste a été désigné coach adjoint de l’équipe nationale A en tant qu’assistant du sélectionneur, Nicolas Dupuis juste avant la phase finale de la coupe d’Afrique des nations en Égypte au mois de juin et juillet 2019. Maître Raux, comme les footeux l’appellent a déjà entraîné et fait briller des grands clubs comme l’AS Adema, l’USjF Ravinala, l’Uscafoot et ces dernières années l’Elgeco Plus.