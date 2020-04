Dettes pour le Covid-19 : La FMI débloque 165,99 millions de dollars pour Madagascar

Urgence face à la pandémie. C’est en ce sens que le Fonds Monétaire Interna­tional (FMI) a approuvé un financement de 165,99 millions de dollars à la Grande île afin d’aider cette dernière dans la lutte contre le covid-19. Le décaissement sera attendu dès aujourd’hui dans le cadre de la Facilité de Crédit Rapide (FCR). « La FCR aidera les autorités à répondre aux besoins urgents de financement budgétaire et extérieur pour atténuer l’impact de la pandémie. Les autorités ont pris des mesures immédiates pour faire face à l’impact humain et économique de la pandémie, tout en préservant la stabilité macroéconomique. Il s’agit notamment de l’augmentation des dépenses de santé, de l’aide aux plus vulnérables, du soutien au secteur privé et d’actions visant à préserver la stabilité du secteur financier et à maintenir le régime de change flexible », a déclaré Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président de séance lors du Conseil d’administration du FMI. En ce qui concerne la dette publique, le ministre de l’économie et des finances, Richard Randria­mandrato rassure que « les résultats de la dernière Analyse de la Viabilité de la Dette (AVD) ont montré un faible risque de surendettement extérieur du pays ».