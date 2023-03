VOLLEYBALL – ZONE 7 – Les filles du GNVB au pied du podium

Pas de podium. L’équipe féminine du Gendarmerie nationale volleyball a effectué le meilleur parcours sur les trois porte-fanions de la Grande île à la 27e Coupe des clubs de la zone 7 à Maurice. Après leur défaite en tie-break en demi-finales contre l’Anse Royale des Seychelles, Lalah et ses coéquipières n’ont pas par la suite, fait le poids face aux Réunionnaises de Saint Denis Olympique volleyball au match de classement pour la troisième place, ce samedi au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas. L’équipe du GNVB a tout de même résisté en premier set mais a finalement cédé 24/26. Les Réunionnaises ont arraché par la suite les deux suivants 25/21 et 25/12. À sa toute première participation, GNVB finit ainsi au pied du podium. Quatre-Bornes VBC de l’île Maurice conserve le sacre en s’imposant au bout du suspense 3 à 2 sur l’Anse Royale des Seychelles en finale. La coupe est revenue au Tampon Gecko Volley club sportif la Réunion qui a défait en duel final par 3 sets à 1 l’Olympique Montagne Goyaves de Maurice. La troisième place est ravie par une autre formation réunionnaise, St Denis Olympique volleyball. Les deux autres porte-fanions malgaches en l’occurrence le club champion en titre GNVB et l’équipe vice-championne, Stef’Auto, ont été tous éliminés en quarts de finale.