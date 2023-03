TENNIS-CIRCUIT ITF JUNIOR – Mirindra et Allegra s’inclinent en finale

Le talent tennistique malgache a fait parler de lui en Afrique du Sud Mirindra Razafinarivo avec son double sud -africain Allegra Van Der Walt, ont raté de peu le titre en double.

Battue en deux manches 2/6 4/6 par la paire danoise tête de série numéro 1 Sara Borkop et Laura Brunkel en finale du double du circuit ITF junior J100 Potchefstroom qui s’est joué du 27 février au 3 mars en Afrique du Sud, la Malgache Mirindra Razafinarivo et la Sud-Africaine Allegra Van Der Walt ont réussi un bon coup d’éclat en écartant dès le premier tour la Française Léa Bathellier et la Roumaine Daria Stefania Malaescu, tête de série numéro 2 en 3 manches 7/6 2/6 10/8.

Durant la grande finale, la paire danoise formée par Sara Borkop et Laura Brunkel a montré sa détermination en agressant d’entrée l’adversaire en face. Par deux fois les deux Danoises ont réussi deux breaks qui ont déstabilisé Mirindra Razafinarivo et Allegra Van Der Walt, toutes les deux très crispées et ont du mal à s’exprimer sur le terrain. Le premier set a été bouclé en l’espace de 44 minutes.

Au deuxième set, Mirindra Razafinarivo et son amie Allegra Van Der Walt ont sonné la révolte en agressant d’entrée à leur tour leur vis-à-vis. Au bout de trois mises en jeu chacune, Mirindra Razafinarivo et Allegra Van Der Walt ont viré en tête en menant 4/2. C’est le moment choisi par les deux Danoises d’inverser la tendance. Coups sur coups et échanges après échanges, Sara Borkop et Laura Brunkel sont revenues à la hauteur de Mirindra Razafinarivo et Allegra Van Der Walt à 4 partout.

La paire danoise s’est montrée intraitable en alignant 6 jeux de suite et a conclu le match après 1 heure 27 minutes de jeu.

Match à la portée

La jeune Malgache Mirindra Razafinarivo, après la rencontre, se sent un peu déçue car c’était un match à sa portée et de son amie Allegra Van Der Walt. Elle a expliqué : « Au début, c’était très difficile pour nous d’entrer dans le match car elles avaient plus d’expériences que nous et savent très bien jouer ensemble. Et si on ne restait qu’en arrière, on ne pouvait pas les contrer juste avec des simples échanges. Il fallait contre attaquer à l’avant. C’est ce qui nous a permis de les devancer au second set car on menait 4/2». Et Mirindra Razafinarivo de continuer : « Par défaut de relâchement et plusieurs contre-attaques de nos adversaires, elles ont pu nous rattraper et avoir le second set en 6/4 ».

En quarts de finale, Mirindra Razafinarivo et Allegra Van Der Walt ont battu la Zimbabwéenne Kudzai Erin Patience Chapepa avec son amie israélienne Inbar Pony en deux manches 6/1 6/3. En demi-finale, la paire formée par Mirindra Razafinarivo et Allegra Van Der Walt a défait le double sud-africain Ashtyn Cason et Yenzokuhle en trois manches 2/6 7/5 11/9.

Cette semaine, la jeune Malgache Mirindra Razafinarivo entamera un nouveau tournoi, un circuit ITF Junior, toujours à Potchefstroom, Afrique du Sud. En double elle sera à côté d’Iriela Rajaobelina.