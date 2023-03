TAEKWONDO ITF – Stage pré-compétition dirigé par Tafita Rakotoarisoa

L’association Taekwondo ITF Madagascar a organisé ce samedi un stage technique au dojo de Betongolo. La séance a été dirigée par l’instructeur international, sabumnim Tafita Rakotoarisoa. C’était un stage de trois en un. Il y avait une partie technique dédiée à la préparation et le perfectionnement des compétiteurs à la prochaine compétition organisée par l’association, l’équivalent du champion d’Analamanga baptisé «The Best of Analamanga» durant lequel il y aura des combats ou «matsugi» et du «tul» ou le kata. Les arbitres ont eux aussi eu leur part car l’instructeur a consacré du temps à expliquer les détails sur les règlements de compétition. La troisième partie a été plutôt une sorte renforcement moral et mental pour les compétiteurs, axée sur le thème comment viser la victoire psychologiquement. Le stage a réuni cent-quatre-vingt-cinq participants dont vingt-cinq arbitres et se poursuivra ce samedi à Ambohimanarina. La prochaine compétition aura lieu le 25 mars. «Ce Best of Analamanga première édition nous servira de sélection des représentants du pays au prochain championnat du monde qui aura lieu du 4 au 10 septembre en Finlande» souligne Maurice Rakotoarisoa, fondateur de l’association.