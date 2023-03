SOAVINANDRIANA – Un violeur d’enfant pris sur le fait

Le dix-septième pédophile capturé par la police de Soaviandriana Itasy depuis 2020. Il a été interpellé en flagrant délit, le 28 février, à Ampary, à dix kilomètres du commissariat. Ce jour-là, une écolière de 8 ans a croisé son père après les cours. Après s’être changée à la maison, elle est revenue voir son père pour lui demander un goûter. Or, elle ne l’a pas trouvé. En chemin, le prédateur sexuel l’a attrapée et tirée vers une rizière. Il lui a donné trois mille ariary et lui a dit d’enlever son pantalon, ce qu’elle a refusé. Un témoin s’est dépêché d’aviser un oncle de l’enfant qui a tout de suite couru vers l’endroit indiqué. Il a pris le violeur sur le fait. Celui-ci s’est expliqué : « Va appeler un médecin et on va l’examiner car je ne lui ai encore rien fait ». La petite fille pleurait. Son oncle a crié à l’aide. Puis, les parents de la victime et le fokonolona sont arrivés. Le bourreau tentait de s’enfuir, mais la police l’a capturé. Il a reconnu l’acte. Le parquet l’a mis en détention préventive, vendredi, selon le chef du commissariat local, l’officier de police Tsiorinirina Razanajatovo.