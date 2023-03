SANTÉ COMMUNAUTAIRE – L’accès aux soins primaires limité

Dans les zones enclavées, l’accès aux structures sanitaires en raison de l’éloignement et la situation financière constituent des défis. Les enfants de moins de 5 ans ainsi que les femmes sont les groupes de personnes qui sont les plus atteints. Pour rendre accessibles les services de soins primaires et améliorer la qualité des soins au niveau communautaire, les agents communautaires constituent des acteurs majeurs. Des documents cadres de la santé communautaire ont été présentés hier au Novotel. Ces documents vont servir à cadrer les interventions dans le domaine de la santé communautaire et faire office de référence pour tous les acteurs impliqués dans ce domaine, parmi les documents de la Pnsc. « La Politique Nationale de la Santé Communautaire a été élaborée en 2009 et mise à jour en 2017. La vision consiste à responsabiliser la communauté en matière de santé pour que la communauté se l’approprie. Cette politique nationale a pour but d’améliorer la santé de la communauté », indique Yasmine Laetitia Lydia, secrétaire générale du ministère de la Santé Publique. Des guides de paquets d’activités communautaires et les modules de formation et outils y afférents ont été également présentés dans les documents cadres.