RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – L’UAS Cheminot battu d’un fil, la STM s’en sort

Un temps de chien. La deuxième journée du championnat de Madagascar de rugby élite fédérale 1 appelé aussi XXL ENERGY TOP 20 a tenu toutes ses promesses pour la confrontation des huit nouvelles équipes hier au stade Maki à Andohatapenaka. La pluie qui est tombée en invitée surprise a interrompu pour une durée de 9 minutes la confrontation entre les rugbymen de l’UAS Cheminot et les joueurs de MANG’ART de Manjakaray, pour le match de 13 heures.

Malgré la domination pendant les 15 dernières minutes de l’UAS Cheminot, les protégés de Deka Jean de Dieu se sont inclinés d’un fil sur le score de 39-40. Après la rencontre, Deka Jean de Dieu a expliqué que : « mes joueurs ont le match à leur portée. S’ils ont suivi les consignes, nous nous en sortons victorieux. Nous avons eu deux coups de pénalité à quelques mètres des poteaux de l’équipe adverse mais ils ont préféré jouer à la main pour essayer de marquer en essai mais cela n’a pas donné grand-chose ». Et Deka de continuer: « Après le gong, nous avons eu encore une chance de marquer un essai mais le temps pluvieux a rendu difficile la maitrise de la balle, en plus le terrain est glissant. Nous nous sommes déjà fixés sur la prochaine rencontre pour essayer de faire mieux», conclut-il.

Durant la première période, les joueurs de Manjakaray ont dominé avec leurs trois quarts-ailes et le pack d’avant qui domine à chaque mêlée. Les deux équipes se quittent sur le score de 19-22 en faveur de MANG’ART Manjakaray.

La deuxième période a été marquée par la domination encore une fois de MANG’ART avec une avance de 13 points (40-27) avant la pluie battante (60’). Pour s’abriter sous la tribune centrale, les spectateurs ont envahi le terrain obligeant l’arbitre central à suspendre le match pendant plus de huit minutes. Le match a repris à 14 heures 23 et les rugbymen de l’UAS Cheminot sont revenus petit à petit en marquant deux essais successifs dont l’un n’a pas été transformé. Le score final a été de 39-40 avec la courte défaite des cheminots.

La STM combattive

Le deuxième match de la journée opposant STM Savonnerie et XV Avenir Andohatapenaka à 11 heures a vu la victoire des protégés de Soloniaina Jery Rakotozanany, coach de STM Savonnerie sur le score de 13-10. Un match plus équilibré pendant lequel les deux équipes ont montré des jeux purs sans anti jeux ni de mauvaises intentions pour nuire qui que ce soit. Les rugbymen de la savonnerie avec son pack d’avant très lourd ont fait la différence à chaque mêlée. Les deux équipes ont réussi à marquer chacune un essai respectif. Avec la STM Savonnerie très combattive et conquérante sur le terrain, sa victoire est logique et méritée.