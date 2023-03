NATATION – MEETING D’ANALAMANGA – Tendry Rakotobe réalise deux meilleures performances

Joli doublé. Le jeune nageur du club majungais, Sainte Jeanne d’Arc, Tendry Tiavina Rakotobe a doublé la mise au Meeting d’Analamanga ce week-end à la piscine de l’Esca à Antanimena. Tendry Tiavina a actualisé deux meilleures performances dans la catégorie des moins de 14 ans garçons. Samedi, il a amélioré l’ancien temps de Ranto Mampionona Ratsimisata de Dobarano en 100m quatre nages, de 01 :03 :16 contre 01 :03 :87, effectué au Meeting de l’océan Indien à La Réunion le 29 décembre 2013. Et hier, Tendry a actualisé l’ancienne meilleure performance de Michael Rasolonjatovo du Saint Michel en 50m dos de 30 :06 qui date de 28 décembre 2013, toujours au Meeting de l’Océan Indien. Il a réalisé le meilleur chrono de la catégorie hier de 29 :27. Ce premier Meeting d’Analamanga a été d’envergure nationale car a vu la participation de cents-trente-deux nageurs venant d’Atsinanana, Boeny et Vankinankaratra outre ceux de la ligue hôte. «Au lieu d’organiser le championnat d’Analamanga, nous avons choisi l’appellation Meeting d’Analamanga dans le but de laisser participer les nageurs des autres régions à l’approche du championnat de Madagascar» explique le conseiller technique régional de ligue d’Analamanga, Emilien Tovoniaina. Le sommet national est programmé à la mi-avril à Toamasina.