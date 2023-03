MARCHÉ D’ANOSY – Un minuscule espace pour les marchands

Les premières cloisons du marché d’Anosy sont déjà en place, au rez-de-chaussée de ce bâtiment à quatre étages. Vu la distance de ces séparations, les commerçants vont être à l’étroit. Ils auront à peu près un mètre carré d’espace pour étaler leurs marchandises. Leurs places dans les rues de la capitale ne sont pas, peut-être, plus grandes, mais le confort spatial semble être le même. Ce marché va accueillir les marchands de rue de tout genre, qui exercent, illégalement, dans les rues d’Anosy, de Mahamasina, d’Andrefan’Ambohijanahary jusqu’à Anosibe. Les marchands de friperie, de jouets, de fruits, de légumes, d’objet divers dans les rues vont, désormais, pouvoir entrer dans le formel. Un pavillon est, également, en cours de construction derrière ce grand bâtiment, pour accueillir des gargotiers. L’objectif de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) est d’assainir les rues de la capitale. La CUA n’a pas encore indiqué le nombre de marchands que pourra accueillir ce marché. Sa date d’ouverture n’est pas, non plus, précisée.