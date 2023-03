JOURNÉE DE LA FEMME – Des centaines de femmes formatées dans trois domaines

La remise des attestations aux femmes issues de quatres coins de l’île a eu lieu hier après qu’elles ont reçu la formation professionnalisante des métiers de restauration villageoise ou encore pâtisserie et planification familiale.

En marge de la célébration de la journée internationale de la femme, quatre cent soixante femmes issues de vingt-trois régions ont reçu leur certificat hier après deux jours de formation accélérée en cuisine, pâtisserie et gestion simplifiée au Minning Business Center Ivato. Durant deux jours, des techniciens de Havila School ont dispensé les formations aux femmes bénéficiaires. Il s’agit pour ces femmes d’assimiler des techniques de base de la pâtisserie mais aussi de la cuisine. Finale­ment pour hier matin les participantes ont eu des séances sur la gestion simplifiée, les violences basées sur le genre, VBG, ainsi que le planning familial. Lors de la visite de la première Dame, Mialy Rajoelina sur place le samedi, elle a insisté sur

l’importance des formations reçues par les participantes et l’autonomisation des bénéficiaires grâce aux revenus générés par les activités issues des formations. Sous la houlette de l’association Fitia, la formation est organisée en collaboration avec le ministère de l’Enseigne­ment technique et de la formation professionnelle (METFP) et le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. Le maître mot de la formation est l’autonomisation des femmes pour le développement durable. “ On espère que la formation va apporter un vent de changement auprès des femmes bénéficiaires et auprès des communautés. Ce sera aussi un pas vers l’autonomisation”, insiste Vavitsara Gabriella Rahantanirina ministre de l’Enseignement technique et de la Formation Profession­nelle, lors de son discours.

Création d’emploi

Les femmes venues nombreuses sont issues d’associations des vingt-trois régions. Une fois de retour chez elles, les bénéficiaires pourront transmettre leurs acquis à la communauté. Elles ont formulé leur volonté de créer des activités et des emplois rentables grâce aux formations apprises. Après la formation, des kits de démarrage ont été distribués aux participants. Il s’agit d’ustensiles de cuisine, de machines à pâte, de fours artisanaux et de lampes solaires en plus d’une enveloppe de 200.000ar. Ces kits ont été dotés par le Président de la République et la Première Dame qui ont assisté à la cérémonie de remise d’attestation aux quatre cent soixante femmes.