FUTSAL FÉMININ – Place aux demi-finales

Final four. Les demi-finalistes de la deuxième édition du TurnOver, un tournoi de Futsal féminin interuniversitaire, sont connus après les quarts de finale de ce samedi au gymnase de Mahamasina. JSSI USM valide son ticket pour les demi-finales en écrasant la FSH UCM sur un score fleuve de 6 buts à 0. L’ISPPS Leader se qualifie pour sa part à la prochaine étape en s’imposant 3 buts à 0 face à Umagis. Et les deux autres équipes qualifiées sont entre autres ACEEM et MEFF qui ont respectivement éliminé l’IUM par 1 à 0 et l’ONIFRA par 3 buts à 0. Les demi-finales sont programmées le samedi 11 mars au même gymnase. JSSI USM affrontera MEFF en ouverture à 10 heures, suivie de l’autre rencontre entre ACEEM et ISFPS Leader à 11 heures. La finale aura lieu le même jour, à 15 heures, précédée des concours de tir de traverse et de free style. La joueuse de l’ISFPS Leader, Fenitra est après les quarts de finale la meilleure buteuse avec sept réalisations.