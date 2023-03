FOOTBALL – OPL – Fosa Juniors et Mama conservent la position de leader

La pluie a été capricieuse. Trois matches ont dû être reportés. Le top 5 de la conférence Nord reste inchangé, Fosa Juniors FC recreuse l’écart après sa victoire de 1 à 0 contre l’AS Fanalamanga ce samedi à Toamasina. Une courte victoire mais suffisante pour engranger les trois points. L’unique but des Majungais a été inscrit sur pénalty par l’habituel transformateur de ce genre de ballon arrêté, Andry Max (80e). Fosa Juniors FC occupe ainsi la pole position avec 21 points, à six longueurs du Cosfa (16 points). Les Militaires et l’équipe d’Antanikatsaka se sont neutralisés hier sur un score vierge à Vontovorona.Ajesaia occupe toujours la quatrième marche, crédité de 12 unités. Tia Kitra FC a pu de son côté, grimper d’une marche après sa victoire de 1 à 0 contre Tsaramandroso FFC du Boeny ce dimanche à Ambohidratrimo, but signé Nomenjanahary sur pénalty (15e). Le match entre ASA Diana et Uscafoot prévu se tenir à Antsiranana hier est ajourné à une date ultérieure vue la difficulté de faire actuellement le déplacement dans l’extrême nord de l’île.

Grand bond

Dans la conférence Sud, un match nul et vierge face au CFFA hier au By-Pass a permis au Mama FC de garder la première place (13 points). Le club d’Andoharanofotsy a, pour sa part, perdu une place et se trouve à la cinquième marche (10 points). Elgeco Plus a, quant à lui, fait un grand bond de la cinquième place à la seconde. Les Oranges ont défait sur sa pelouse sur le score 1 à 0 Disciples FC, au By-Pass. Le match n’a pu avoir lieu à samedi après-midi à cause d’une forte pluie et a été rejoué hier matin au même stade. L’artisan de l’unique but de l’Elgeco Plus s’agit de Tiavina (76e). A Manakara, A Dato FC s’est incliné à domicile devant Jet Kintana sur le score 1 à 2. L’équipe hôte a ouvert la marque grâce au but du Barea U23, Jinidy (21e). Le club visiteur égalise à la 80e minute, signé Richard, puis marque le but de la victoire inscrit par Hajatiana (90e). À cause de l’intempérie toujours, le match entre 3FB et Zanakala FC est reporté ce lundi à condition que la pluie ne le gâche pas encore une fois.

Classements

Conférence Nord :

1-Fosa Juniors FC (21)

2-Cosfa (16)

3-Uscafoot (12)

4-Ajesaia (12)

5-AS Fanalamanga (10)

6-Tia Kitra FC (7)

7-TFFC (5)

8-ASA Diana (2)

Conférence Sud :

1-Mama FC (13)

2-Elgeco Plus (12)

3-Zanakala FC (11)

4-Discpiles FC (10)

5-CFFA (10)

6-Jet Kintana (10)

7-Dato FC (6)

8-3FB Toliara (4)