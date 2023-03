ENVIRONNEMENT – Le Dusky Tetraka redécouvert dans la partie Nord

The Peregrine Fund’s Madagascar Program et l’équipe menée par Lily-Arison Rene de Roland, directeur du programme à Madagascar ont retrouvé, le Dusky Tetraka dans la partie Nord-Est. Cet oiseau est particulier puisque c’est un oiseau à gorge jaune qui saute par terre, alors qu’il avait échappé aux ornithologues pendant 24 ans. “C’est un oiseau ressemblant à une paruline qui fait partie d’une famille que l’on ne trouve qu’à Madagascar, près d’Andapa”, selon le site de Peregrine Fund. Sur sa page, cet oiseau figure parmi les dix oiseaux déclarés perdus les plus recherchés. Les recherches menées ont conclu que cet oiseau est visible à deux endroits. Le premier dans la péninsule de Masoala en décembre 2022 et le second à Andapa au début de cette année. Selon le directeur de programme, cette re-découverte permet de bien observer cette espèce et de pouvoir rechercher des informations importantes sur leur habitat, son écologie et sa biologie.