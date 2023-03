DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS – La maire de Vavatenina écrouée

En route pour Tana afin de rendre visite à la maire de Vavatenina, placée en détention préventive pour détournement de deniers publics, le 2e adjoint a péri dans un accident à l’approche de Moramanga.

Succession d’incidents malencontreux à la sommité de la commune rurale de Vavatenina dans le district de Fenerive-Est. Après la mise en prison de la maire élue, le deuxième adjoint au maire de la commune, Maurille Ravelona, a trouvé la mort dans un accident de la circulation. Le drame est survenu avant-hier en début de soirée. Aux alentours de 18 heures, le taxi-brousse qu’il avait emprunté a fait une sortie de route meurtrière. Cet accident de la circulation s’est produit à quelques encablures de la ville de Moramanga. La cause ainsi que les circonstances exactes du drame ne sont pas encore communiquées. Néanmoins le bilan fait état d’un mort et de quatre blessés. Alors que le deuxième adjoint au maire de la commune rurale de Vavatenina a été tué sur le coup, les quatre blessés ont été admis d’urgence à l’hôpital de Moramanga. L’un d’eux, dont l’état a été jugé inquiétant lors de son admission à l’hôpital est comateux d’après les rescapés de l’accident.

Mauvais état

Le défunt adjoint au maire devait se rendre à Tana pour rendre visite à l’élue de Vavatenina, incarcérée dans le quartier des femmes à la maison centrale d’Antanimora lorsque la mort l’a happé. Quelques jours plus tôt, après avoir été entendue par le Bureau Indépendant Anti-Corruption, la maire de Vavatenina a comparu devant le Pôle Anti-Corruption à Antananarivo pour répondre d’une affaire de détournement de deniers publics. Au terme de sa comparution, elle a été placée sous mandat de dépôt. Devant cette triste nouvelle, le deuxième adjoint au maire Maurille Ravelona a quitté Vavatenina pour la rejoindre à Antananarivo lorsque cet accident dramatique est survenu entre Moramanga et Beforona. Le véhicule de transport en commun a quitté Toamasina le matin et devait arriver à Tana tard dans la soirée. Avec le mauvais état de la route sur la nationale numéro 2, le taxi-brousse a été ralenti. En dehors de l’adjoint au maire décédé et des quatre blessés répertoriés, les autres occupants du véhicule ont eu plus de peur que de mal.