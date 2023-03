ANKORONDRANO – Diverses infractions citées dans un accident

La circulation a été gênée sur la route d’Ankorondrano, près de l’ambassade d’Afrique du Sud, hier, vers 4h du matin. Un scooter, un taxi et un minibus, tous terriblement endommagés, y ont été immobilisés. Le motocycliste a été blessé et évacué à l’hôpital. Ses camarades qui étaient montés en quadruple avec lui ont pris la fuite. Le chauffeur du minibus et eux sentaient tous l’alcool. Des témoins oculaires travaillant en permanence jusqu’au petit matin expliquent que le deux-roues s’est ravitaillé en essence auprès d’une station-service du lieu. Il transportait trois hommes et une femme. Ils ne sont pas allés loin, mais juste devant le siège d’une chaîne privée, et leur scooter est tombé en panne. Le conducteur s’efforçait de le redémarrer. C’est à ce moment-là que le taxi l’a percuté. Son pare-brise a craqué. « Le motocycliste a été abandonné par ses amis dès qu’ils ont vu l’accident… Le taxi avait à son bord une cliente. Son chauffeur comptait faire un arrangement. Il a alors regardé les papiers de sa victime dont l’assurance a expiré en 2020», relatent les témoins. L’avantage est revenu au taximan. « Qu’est-ce que tu proposes pour mon pare-brise endommagé puisque tu n’as pas d’assurance. Tu vas venir avec moi et nous allons en discuter à la maison. Tu n’es pas assuré, en plus saoul et roulant à quatre sur cette moto », entendent les spectateurs. Le motard a accepté de réparer les dégâts. « Ils ont été sur le point de lever et de placer le scooter dans la malle du taxi quand le minibus effréné, lancé à vive allure, a foncé droit sur le motocycliste. Projeté, le deux-roues s’est encastré dans le coffre», décrivent les mêmes sources. Le blessé a été pris en sandwich entre les deux véhicules. Il a perdu sa jambe gauche. Sa tête a également été touchée. Sa désincarcération a été compliquée. Pendant la confusion, le chauffeur du minibus est parti inaperçu et a laissé ses quelques passagers. « Il était apparemment en état d’ébriété et a clandestinement transporté des personnes, autres que le personnel », a-t-on indiqué.