AFRICAN CODE CHALLENGE – Madagascar remporte la palme

Africa Code Week vient d’annoncer les gagnants de la compétition AfriCAN Code Challenge 2022. Grâce au projet Ravinalo, développé par Henintsoa Camille, Warren Mérito et Shekinah Mayevan, Madagascar gagne la première place. Pour le défi de 2022, les jeunes ont été appelés à développer un jeu multijoueur qui propose une solution durable pour protéger la vie. Ensuite, on leur a demandé de créer et de partager une vidéo YouTube de 3 minutes qui détaille le fonctionnement de leur jeu, les techniques de codage utilisées et comment il s’aligne sur le thème et les normes d’évaluation. Les gagnants du défi AfriCAN Code Challenge ont été sélectionnés par un panel distingué composé de délégués d’Africa Code Week, d’employés de SAP et de spécialistes de l’éduca­tion STEM. Le thème de cette année a été : « Protégeons la vie ensemble ». Dans ce sens, les enfants devaient coder une solution durable à un problème environnemental dans leur communauté. Le défi AfriCAN Code Chal­lenge est un concours de codage qui s’étend à travers l’Afrique, invitant tous les jeunes de différentes origines de 8 à 16 ans à développer un jeu en utilisant le langage de programmation Scratch. Cette année, le concours a vu des milliers d’inscriptions provenant de plus de 30 pays, allant jusqu’en Afrique du Sud et en Éthiopie.