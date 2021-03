Sécheresse – Distribution d’eau dans dix-huit communes de l’Androy

La distribution d’eau gratuite pour les dix-huit communes vulnérables est ciblée dans les Districts d’Ambovombe et de Tsihombe. Elle a officiellement débuté le 3 mars dans la commune rurale d’Ambanisarika. Durant ce premier lancement, 12m3 d’eau ont été distribuées avec des savons, des bidons de 20l itres et des produits de purification d’eau. Comme prévu dans la clause du protocole d’accord entre la CPGU/­Primature et l’AES avec le fonds d’assurance ARC, l’approvisionnement en eau est réalisé pour une durée de 75 jours au profit de 90­ 000 ménages. La distribution de vivres se poursuit dans les communes vulnérables d’Anosy et d’Androy.

L’arrivée de la 6éme caravane du sud témoigne de cette continuité des opérations d’aides d’urgences. Ces vivres ont été réceptionnés le 3 Mars 2021 par le Gouverneur de la Région Androy, Soja Lahimaro, en présence du Général de Brigade Aérienne Mamy Razakanaivo, Secrétaire Exécutif de la CPGU en mission d’appui et de suivi sur terrain et du Général Dera, du CCOK Ambovombe.