Environnement – Un chef forestier de Menabe Antimena blessé

Il a fallu un hélicoptère pour l’emmener dans la capitale pour être soigné. Un chef forestier a été blessé par sabre et sa tête a été frappée par une hache à Lambokely, district de Belo sur Tsiribihina, région Menabe. Il a participé à une opération de lutte contre le défrichement incessant dans l’aire protégée de Menabe Antimena. On aurait même tenté carrément de le tuer. Le ministère de l’Environnement et du développement durable reste intransigeant et déclare poursuivre les auteurs du délit, « qui sont une minorité ou des groupes d’individus, destructeurs du peu d’aire protégée qui reste et qui vont jusqu’à intenter la vie des défenseurs de la nature » décrie-la ministre Baomiavotse Vahinala Raharinirina. Plus de moyens matériels pour les agents forestiers seront plaidés en conseil du gouvernement.