Beach soccer – CAN : Madagascar hérite des Seychelles

La sélection malgache de beach soccer affrontera la formation seychelloise dans une vingtaine de jours. Le vainqueur se qualifiera pour la phase finale de la CAN.

Un ticket pour la Coupe d’Afrique des Nations en jeu. Les Barea beach soccer auront également deux rencontres décisives à la fin de ce mois de mars et au début du mois d’avril.

La Confédération Afri­- caine de Football a, en effet, procédé au tirage au sort des qualifications de la CAN, hier. Madagascar a hérité des Seychelles comme futur adversaire. Rendez-vous sera pris pour le vendredi 26 ou samedi 27 mars pour la première confrontation. La deuxième affiche sera prévue deux semaines après, le vendredi 9 ou le samedi 10 avril. Les Seychellois recevront à l’aller. Puis le match retour aura lieu sur la Grande île.

En 2015, Madagascar avait remporté la toute première édition de cette CAN de beach soccer. Le technicien français Claude Barrabé était à la baguette à l’époque. Il était assisté de Solofo Ramarolahy. Cette fois-ci, maître Solofo a pris la place de head coach.

Et il compte bel et bien mener sa troupe jusqu’à la phase finale en battant les Seychelles : « Nous respectons notre adversaire, mais je pense que nous pouvons les battre. Nos dernières confrontations remontent à 2014 et nous avions gagné à deux reprises à l’époque ».

Renforcer l’effectif

Un premier regroupement a été organisé à Maha­janga, au mois de décembre. Maître Solofo avait réuni un groupe de 21 joueurs. Parmi eux figuraient notamment les lauréats de la campagne 2015, comme Pierralit Tovo­nay, Giovanni Oscar Toky Andriamampandry ou encore Tianasoa Rabeasim­bola. À ceux-là s’ajoutent plusieurs nouveaux éléments venus renforcer l’effectif.

La suite de la préparation sera pour bientôt d’après maître Solofo, qui était en réunion avec les dirigeants fédéraux hier à Isoraka. « On va reprendre les entraînements dans les jours à venir. La liste finale des joueurs retenus sera rendue publique prochainement », a-t-il soufflé au moment de quitter le siège de la Fédération.

Cette phase finale de la CAN se tiendra au Sénégal, qui est également double tenant du titre. Elle s’étalera du 23 au 29 mai. Elle réunira huit équipes au total. À terme, les deux finalistes représenteront l’Afrique au Mondial 2021, qui se jouera en Russie.

Les affiches des éliminatoires

Libye # Maroc

Seychelles # Madagascar

Comores # Mozambique

Burundi # Tanzanie

Ouganda # Ghana

RD Congo # Côte d’Ivoire