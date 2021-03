Apatride – Le code de la nationalité à moderniser

Une avant-proposition de nouvelle loi relative à la nationalité est en élaboration. Un atelier de réflexion s’est tenu à Nosy Be et a réuni quinze parlementaires de l’Assemblée nationale, le Focus dévelopment association (FDA), qui œuvre dans la promotion et la défense des droits humains et le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR).

L’objectif de l’atelier est de prendre en compte la situation des apatrides à Madagascar et d’apporter des innovations au présent code de la nationalité malgache qui date de 1960. Malgré plusieurs amendements, des dispositions non conformes aux principes fondamentaux des droits humains demeurent parmi les textes.

La statistique exacte des apatrides dans le pays reste difficile à obtenir dans la mesure où, par peur de discrimination, ils n’osent pas se dévoiler en public. La réflexion a aussi mis en évidence l’importance de la suppression des discriminations de genre qui subsistent dans la loi en vigueur.