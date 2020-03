Vol d’eau et d’électricité – La Jirama démasque de grandes sociétés

Le tableau de chasse de la Jirama s’est garni de quelques grands noms. De grandes sociétés dont l’imprimerie d’une société de presse, deux hôtels de renom dans la capitale ont été appréhendés par la compagnie dans sa lutte contre les vols d’eau et d’électricité. Le communiqué de la Jirama parle d’un flagrant délit. Les contrevenants ont été découverts dans le cadre des opérations de ratissage effectuées par la compagnie. Un hôtel deux étoiles à Nosy Be figure aussi parmi la prise, pour un préjudice évalué à 1 milliard d’ariary. Si la Jirama privilégie, avant tout, le règlement des sommes dues, des procédures judiciaires ne sont pas écartées en cas de non paiement, indique une source auprès de la Jirama.

Les actions de ratissage n’épargnent ainsi personne, aussi bien particuliers qu’entreprises de toutes les tailles. En 2019, plus de sept cent soixante dix infractions ont été, constatées. « Notre priorité cette année est de lutter contre les vols qui grèvent les comptes de la société », a toujours déclaré le PCA de la Jirama Solo Andriamanam­pisoa. Dans ce sens, les activités d’audit et de lutte contre les fraudes sont rattachées au conseil d’administration. La compagnie s’est dotée, par ailleurs, d’outils de géolocalisation pour densifier le ratissage. Les opérations ont levé le voile sur plusieurs pratiques frauduleuses dont des complicités entre locataires et agents de la Jirama. « Il y a plusieurs cas où des locataires ne paient pas leurs factures sans que leur courant ne soit coupé. Ce sont les propriétaires qui paient au final », explique la source. Cinq agents de la Jirama à Ambositra ont, d’ailleurs, été licenciés.