Revendication syndicale – Les enseignants reprennent les cours

La manifestation de 72 heures a pris fin, hier. Les enseignants ont décidé de stopper la revendication et de reprendre les cours. Le ministère des Finances et du budget et le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel résoudront les problèmes d’indemnité de 50 000 ariary. Les deux ministères ont déclaré que la loi rectificative sur le paiement des restes d’indemnité pour les enseignants et le personnel du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement technique et professionnel avait été validée au niveau du conseil des ministres, le 4 mars. Aucun détail précis sur la date de paiement n’a été communiqué. Après cette déclaration, bon nombre d’enseignants ont marmonné, mais n’ont pas l’intention de descendre à nouveau dans la rue. Elidiot Randrianjafy, de l’association nationale des enseignants fonctionnaires et des non fonctionnaires (ANEFA), a souligné que des pourparlers avaient été entamés avec le Premier ministre afin de payer cette indemnité. Aucune date n’est précise, car le paiement des 50 000 ariary attendra la restructuration de texte surtout après la hausse de 13% pour les fonctionnaires. La plateforme des associations et syndicats dans l’éducation (PASEM) créeront un comité, afin de suivre de près la réalisation du paiement de cette indemnité, ainsi que les au­tres revendications comme le retard de paiement des vacataires et des suppléants.