Musique – Nialy To continue son épopée musicale

Il est l’un de ces groupes dont la patience finit par payer et la passion saluée par les mélomanes qui croisent son chemin. Nialy To se redécouvre sous un nouveau jour.

Le groupe Nialy To, mené par le chanteur Nialy Ranaivojaona entame, pas à pas, sa conquête de la scène musicale. Son nom sonne peut-être comme encore assez méconnu auprès du grand public, mais le chanteur est déjà fort d’une bonne dizaine d’années de carrière. Un artiste d’expérience, dont la voix et la musique scandent des sonorités très orientées vers le soul acoustique, avec un zeste de folk malgache. Nialy To nous revient avec un projet d’album en tête pour marquer comme il se doit cette nouvelle année. Aujourd’hui à partir de 18h, il est ainsi à redécouvrir sur la scène du No Doze au Trano Bongo Tanjombato. Apportant un vent de fraicheur au sein d’un répertoire déjà bien garni, Nialy To exposera, pour l’occasion, ses nouveaux projets, tout en proposant au public un avant-goût de ce renouveau qui confirme une maturité créative. « On souhaite au sein du groupe à instaurer la soul comme un genre incontournable sur la scène nationale, tout en mettant en valeur notre langue maternelle, ainsi que nos valeurs à travers elle », confie Nialy Ranaivojaona.

Créé en 2010, le quartet Nialy To possède aujourd’hui plus d’une trentaine de compositions autour de la musique soul.

Un long chemin parcouru

Le groupe est formé de Nialy au chant qui, depuis 2002, s’applique dans le milieu comme un chanteur talentueux. Il a d’ailleurs déjà fait partie de la troupe de chanteurs gospel The Singers of Jesus en tant que ténor. À ses côtés on a Tsanta Raolison à la basse, qui est entre autres un sortant du Jejy Music Madagascar où il a suivi une formation académique sur la pratique de son instrument. On a également Anja Randriambololona à la batterie, qui en 2017 a été lauréat du Tremplin Jazz du festival international Madajazzcar avec le groupe Trade Union. À la guitare, Andoniaina Rivomalala excelle avec son instrument, lui-même étant l’un des fiers disciples du regretté Haja Ravaloson. Que du beau monde donc qui forme le groupe Nialy To et dont on se plait à découvrir les morceaux sur la toile. Notamment le titre« Rediredy » qui fut nommé l’année dernière au RDJ Mozika Awards. De même, on lui reconnait aussi des morceaux comme « Tombon’andro » et sa reprise assez jazzy de « Mandifera » composé par Mily Clément à travers laquelle il prône surtout la reconnaissance, la fraternité et la solidarité.