Journée internationale des femmes – Une clinique mobile en appui à la sensibilisation

Mialy Rajoelina, la Première dame, multiplie ses interventions dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La clinique mobile que le Fonds des Nations Unies pour la population (Fnuap) a offert à l’Association Fitia, présidée par la Première dame, sera utilisée pour renforcer la sensibilisation sur la lutte contre les violences et le mariage précoce, ceci dans le cadre de la célébration de la journée internationale des Femmes. L’équipe de cette clinique mobile a déjà commencé sa première action de sensibilisation sur le Parvis de l’Hôtel de ville à Analakely, hier. Elle continuera les sensibilisations dans plusieurs villes et villages, sur la RN 7. L’équipe, sera composée des membres de cette association, des représentants du Fnuap, de la Brigade féminine de proximité, de la Gendarmerie nationale et de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Le véhicule ne s’arrêtera qu’à Toliara, la ville dans laquelle se tiendra la célébration nationale, le 8 mars.

Le don de cet outil vient à point nommé, selon cette ambassadrice du Fnuap. L’Association Fitia va pouvoir atteindre ses objectifs, à savoir, « renforcer la culture de zéro tolérance face aux VBG, en développant des mécanismes de prévention, de sensibilisation et de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre ». Mais aussi, « faciliter l’accès à des soins préventifs et curatifs de qualité dans les villes et villages pour répondre aux besoins des populations, des femmes et jeunes filles en matière de couverture sanitaire ».

Ce véhicule médicalisé promet des offres de soin de qualité, avec plusieurs offres de soins gratuits, à savoir, la consultation prénatale, la vaccination, la santé de la reproduction, et le dépistage du VIH/Sida.