Escroquerie – Trois escrocs écroués à Marofoto

Recrudescence des actes d’escroquerie dans les cash points de Mahajanga. Le Commissariat du 2e arrondissement à Mahabibo, a démantelé une bande de voleurs et escrocs, mardi. À la suite de quatre plaintes, une enquête a été déclenchée.

« Deux individus pistent les clients qui ont déposé une grosse somme d’argent dans ces cash points. Ils photographient le cahier d’enregistrement du kiosque et recherchent ceux qui ont prélevé un gros cachet. Le «patron» appelle alors la cible et propose que Mvola peut lui emprunter jusqu’à un million d’ariary. Il lui fait alors composer le code #111*1*4*2#, puis un code secret est envoyé et Mvola envoie un code temporaire. Le code envoyé est pourtant un code de retrait auprès de la DAB de la Société générale et les escrocs retirent sans souci de gros butins », explique le commissaire principal Handry Randriamampianina.

Les malfaiteurs ont déjà extorqué plus de 3 600 000 ariary jusqu’ici. La responsable d’un kiosque a alors décidé de piéger les trois aigrefins. « En une heure, j’ai perdu deux millions ariary sur mon Orange money. Nous sommes quatre personnes dans la famille à avoir été escroquées en même temps », déplore une victime.Les escrocs sont placés sous mandat de dépôt à Marofoto en attendant leur procès.