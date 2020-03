Divertissement – « CTRL VR », un espace pour jeux vidéos rassembleur

C’est un lieu inédit qui fédère les férus de jeux vidéos. « CTRL VR », au Tana Water Front à Ambodivona nous ouvre les portes d’un univers vidéo ludique exclusif.

Une grande nouveauté dans le catalogue des divertissements vidéoludiques dans la capitale, doublée d’une belle innovation technologique à découvrir également. C’est ainsi que se décrit « CTRL VR », un lieu unique au cœur même de Tana Water Front à Ambodivona. Il nous permet de jouir des prouesses exceptionnelles que nous propose une immersion dans cet univers qu’est la réalité virtuelle. « La réalité s’arrête ici » peut-on d’ailleurs lire à l’entrée de cet espace exclusif, où le temps d’une partie, on se laisse embarquer pour un voyage sensationnel, interactif et, par-dessus tout, des plus ludiques.

Passionnés de jeu vidéo, vous y trouverez, sans aucun doute, votre compte, que ce soit en termes d’aventure, d’action, de simulation, voire d’entrainement physique. Il y en a pour tous les goûts. Ainsi une fois votre casque VR en place et les contrôleurs en main, vous vous laisserez captiver par la réalité virtuelle qui s’ouvre à vous. Nicolas Kaivers, co-fondateur de « CTRL VR » nous en dit plus : « Il y a plus d’un an, mon associé Marwen Sakly et moi avons sérieusement réfléchi à ce projet, car c’était pour nous très intéressant de proposer un concept à la fois innovant, grand public et surtout plus rassembleur en termes de divertissement vidéoludique à Madagascar. Étant nous-mêmes de véritables passionnés de jeux vidéos, nous nous sommes dits pourquoi ne pas réunir les joueurs dans un bel environnement où ils peuvent se retrouver, communier et jouer ensemble à travers cette technologie exceptionnelle qu’est la réalité virtuelle (VR) ».

Accessible aussi bien aux joueurs aguerris que’aux profanes, de tous âges et de tous horizons, entre amis, collègues ou en famille, le catalogue que propose cette salle de jeu promet de vous éblouir.

Un large éventail de technologie

Au Tana Water Front à Ambodivona, « CTRL VR » offre à la disposition des joueurs et même des curieux, quatre sortes de simulateurs. Avec les ordinateurs performants qui vont avec, les gérants ont opté pour le casque VR de marque HTC Vive pour sa fiabilité et ses performances, mais aussi pour une meilleure immersion dans le jeu. Procurant des sensations nouvelles, on y trouve un simulateur de conduite, plus précisément de voiture, qui, lors de notre test, se montre « exigeant et impressionnant » en termes de pilotage.

Le jeu « Project Cars » est, d’ailleurs, très conseillé pour son réalisme. On retrouve aussi un simulateur de moto qui, d’après les amateurs de deux-roues, est très appréciable également, malgré des sensations bien différentes. Le « vibrating » est, quant à lui le simulateur de prédilection des amateurs de sensations fortes. Il s’agit surtout d’une machine où l’on subit plus qu’on ne joue en ressentant l’environnement sur nous. Le « FPS Arena » est celui qui se dévoile à nous au fond de la salle. Il se destine essentiellement aux jeux de tirs, mais également à des simulations de sports divers. Il a l’avantage d’être jouable à deux simultanément.

En outre, trois box sont mis à la disposition des joueurs. C’est surtout là que les joueurs se retrouvent et se rassemblent autour d’un jeu. Pour notre part, nous conseillons surtout le jeu musical « Beat Saber » qui, en plus de faire appel à nos reflexes, est à la fois entrainant et jouissif. Un tournoi sur ce jeu devenu populaire est d’ailleurs prévu vers la fin du mois de mars.

Novateur et fédérateur

CTRL VR est le premier à proposer ce genre de divertissement dans la Grande île et ce, avec une grande qualité de service, mais surtout une technologie de pointe bien à jour. Il a pleinement su susciter l’intérêt de la communauté grandissante des « gamers » de la ville des Mille. À l’instar de ce qui se propose dans les salles Outre-mer, notamment dans l’Hexagone où les jeux en réalité virtuelles commencent à conquérir un public grandissant aussi, il se démarque surtout par l’esprit de convivialité qu’il met en avant.

« Au-delà de ce que l’on peut découvrir dans les salles de jeux habituelles, la réalité virtuelle propose à tous une nouvelle manière de jouer. Que ce soit pour les parents ou les enfants, c’est une expérience qui nous invite à mieux ressentir ce que l’on voit, tout en interagissant comme on le souhaite. La VR est donc, avant tout, un nouveau moyen pour tous de s’amuser à tous les niveaux », ajoute Nicolas Kaivers..