Coronavirus – Le paquebot devenu indésirable dans DIANA

Peur panique parmi les Antsiranais depuis l’annonce de la situation épidémiologique du coronavirus dans le monde. Ils en sont arrivés à refuser les riches croisiéristes.

L’inquiétude se lit, quotidiennement, dans le regard et le comportement de la population d’Antsiranana. En effet, depuis l’annonce de nouveaux cas testés positifs au covid-19 en France et en Italie, ainsi que de cas suspects dans les îles voisines de l’océan Indien, c’est la psychose à la limite de la paranoïa qui gagne les habitants. D’autant plus que depuis des lustres, les Antsiranais ont un lien particulier avec les Italiens et les Français.

Le dernier passage du bateau de croisière « Costa Mediterranea », pour la saison 2019-2020, alimente toutes les conversations. Des réunions et des mobilisations se sont tenues partout, plus particulièrement à Nosy Be et dans la capitale du Nord, pour empêcher l’escale de ce navire en provenance des Seychelles et qui embarque habituellement plus de 2 000 touristes fortunés en provenance des pays touchés actuellement par le fléau. Ce refus a été donné sous la pression d’habitants qui craignent une importation du coronavirus dans leur territoire. Des réactions sur les réseaux sociaux ont enfoncé le clou. Selon certaines informations, un groupe d’individus aurait conçu des banderoles qui évoquent le risque sanitaire dû au passage de ce paquebot. Dans la région, c’est une grande première qu’un navire de croisière de grande importance est devenu indésirable dans le port d’Antsiranana.

Ainsi, s’il n’y a pas de changement dans son itinéraire, « Costa Mediterranea » devra accoster à Nosy Be ce jour, avant de rejoindre le port d’Antsiranana demain, où le ministre du Transport, du tourisme et de la météorologie est attendu à bord pour clôturer officiellement cette saison de croisière.

Vigilance à redoubler

Face à la situation actuelle et en application de ce qui a été décidé en conseil des ministres, mercredi, plus particulièrement du souhait du président de la République en matière de prévention à l’importation de coronavirus à Madagascar, le Comité régional de vigilance pour la lutte contre les épidémies de Diana, conduit par son président Malaza Ramanamahafahay, a également tenu une réunion extraordinaire, jeudi, afin de renforcer des mesures préventives sur le Codiv-19.

Durant cette réunion, des points ont été constatés et discutés concernant l’escale du « Costa Mediterranea ». Cependant, les membres qui sont au nombre de 57 responsables régionaux, ont été unanimes sur l’annulation de cette escale qu’ils ont qualifiée de douteuse. Selon les explications avancées, les 72 heures, échéance minimale pour remettre les dossiers aux autorités responsables, n’ont pas été respectées. Les dates d’embarquement des passagers sont récentes (15, 27, 28, 29 février et 3 mars 2020) et les informations relatives aux pays visités par les passagers et l’équipage dans la fiche de suivi Coronavirus sont douteuses et non mentionnées pour certains passagers.

En ce qui concerne le nombre total des passagers, il est différent dans les trois manifestes, soit respectivement 2 107, 1 801 et 1 805, or les dates de débarquement des passagers sont prévues les 9, 10, 12, 14 et 15 mars 2020. Et l’équipage du navire qui compte 840, dont 60 ont été embarqués en moins de quatorze jours en provenance des pays fortement touchés. En outre, une remarque a été constatée dans le manifeste N° 01 car, parmi les passagers embarqués, 191 sont de nationalité italienne, tandis que dans les manifestes N° 02 et N° 03, ils sont cinq, pourtant aucun débarquement n’a été constaté. Bref, les informations contenues dans le manifeste ne sont pas fiables.

De ce fait, le Comité régional de vigilance pour la lutte contre les épidémies de Diana a décidé de ne pas recevoir le bateau de croisière « Costa Mediterranea », à Nosy Be et Antsiranana pour préserver la santé de la population et surtout pour éviter l’introduction du coronavirus dans la Grande île. Comme le comité n’a pas la compétence de refouler un bateau, une copie du procès-verbal de cette réunion a été adressée au Premier ministre pour solliciter la décision du gouvernement face au danger.