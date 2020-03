Coronavirus – Des millions d’élèves privés d’école

Avalanche des mesures préventives dans le monde. Plusieurs écoles ont été fermées, et diverses manifestations reportées ou annulées

L’épidémie de Covid-19 continue de provoquer inquiétude et mesures d’exception dans le monde, privant d’école près de trois cents millions d’élèves, vidant les stades et les lieux de culte, et son impact se fait sentir sur le transport aérien.

La Grèce a signalé hier une contamination massive dans un autocar de touristes ayant voyagé pendant plusieurs jours en Israël: vingt-et-un passagers sur vingt quatre ont été diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus à leur retour, portant le bilan à trente-et-un cas dans le pays.

L’Autorité palestinienne a annoncé hier qu’elle interdisait pendant deux semaines les séjours de touristes en Cisjordanie et fermait la basilique de la Nativité à Bethléem, après de premiers cas suspectés de contamination dans ce territoire occupé par Israël.

Depuis hier et jusqu’au 15 mars, toutes les écoles et universités sont fermées en Italie, premier foyer européen (cent sept morts pour trois mille quatre vingt neuf cas).

En Inde, les écoles primaires de New Delhi seront fermées jusqu’au 31 mars.

En Iran, où les autorités ont signalé quinze nouveaux décès (au moins cent sept morts au total, trois mille cinq cent treize cas), les établissements scolaires ont été fermés pour un mois, les événements culturels et sportifs suspendus et les heures de travail réduites dans les administrations.

Du fait de l’épidémie, treize pays au moins ont été contraints de fermer toutes leurs écoles, affectant plus de deux cent quatre vingt dix millions d’élèves dans le monde, selon l’Unesco, un « chiffre sans précédent ».

En Corée du Sud, deuxième foyer de contaminations après la Chine (trente cinq décès), les vacances ont été prolongées de trois semaines dans les écoles et les crèches. (…)

Trois premiers morts ont été annoncés en Irak et un en Suisse.

L’épidémie affecte dorénavant quatre vingt quatre pays sur tous les continents (sauf l’Antarctique) et perturbe la vie quotidienne dans un nombre croissant de pays. Elle a fait plus de trois mille trois cents morts dans le monde, où plus de quatre vingt seize mille cas ont été recensés.