Boeny – Les quarante-deux maires élus prennent leur fonction

Les quarante-deux maires, dont deux femmes, nouvellement élus dans six districts (Ambato-Boeny, Marovoay, Mitsinjo, Soalala, Mahajanga 1 et Mahajanga 2) de la région Boeny viennent d’être installés officiellement. La région Boeny est constituée de quarante-six communes.

La cérémonie de remise d’écharpe s’est déroulée à l’Hôtel de ville de Mahajanga pour quarante-et-un d’entre eux, tandis que pour Mokhtar Andriantomanga dans la commune urbaine de Mahajanga, la cérémonie a eu lieu samedi après-midi.

En revanche, de nouvelles élections sont encore à organiser dans quatre communes, deux dans le district de Marovoay et autant dans celui de Soalala. Les résultats avaient été annulés dans ces localités par le Tribunal administratif à la suite d’infractions constatées sur place et des plaintes déposées par les candidats en lice et des électeurs.

Hier, le directeur général de l’Institut national de la décentralisation et du développement local, au sein du ministère de la Décentrali­sation, Jaffar Saïd Ahmad, a souligné l’importance de cette écharpe ou châle pour tous les élus dont les maires.

« L’écharpe signifie la prise de fonction des élus. Il faut le porter durant les cérémonies officielles et non dans les bars. L’écharpe est un symbole porté par les titulaires de fonctions électives », rappelle-t-il.

Le plus jeune maire est âgé de 23 ans. Il s’agit d’Anthonio Ratolonjanahary, élu dans la commune rurale de Manaratsandry, dans le district de Marovoay. C’est certainement le plus jeune maire élu à Madagascar.

La préfecture de Mahajanga et la région Boeny avec les services techniques déconcentrés ont organisé une formation pour les maires et les présidents des conseils municipaux sur le cadrage général, mercredi dans la salle de conférence de l’hôtel Les Roches Rouges, mercredi.