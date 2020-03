Antsiranana – Nouveau souffle au sein de l’Office de tourisme

Un nouveau président du Conseil d’administration, en la personne de Boris Ludovic Tafara, à l’Office du Tourisme de Diego-Suarez (ORTDS). Aussitôt après son élection, la presse locale est curieuse de lui demander ses actions prioritaires pour redresser le secteur. Ce dernier n’a pas hésité d’indiquer que sa nouvelle équipe est en train de réfléchir sur les projets innovants qui peuvent améliorer la politique du tourisme déjà initiée.

Sans conteste, le secteur a donc retrouvé son rythme de croisière et les responsables locaux comptent renforcer davantage leurs efforts dans les années à venir. Outre les autorités locales, l’ORTDS joue également un rôle important dans la promotion du tourisme dans la région.

« Le tourisme est sans doute le pilier de développement et le fer de lance économique de la région Diana. La reprise est actuellement prometteuse. Pour ce faire, il faudra déployer des efforts pour améliorer l’attractivité de nos pôles importants », affirme-t-il, tout en citant des changements prévus.

Le jeune PCA du tourisme a saisi l’occasion pour annoncer ouvertement que son département a obtenu le feu vert du maire de la commune urbaine d’Antsiranana, Jean Luc Djaovojozara, concernant la gestion de la filière tourisme dans la capitale du Nord.

Comme le transport aérien est le secteur qui va de pair avec le tourisme, un projet de partenariat avec la compagnie Ethiopian Airlines serait concrétisé cette année afin d’accroitre les déplacements des hommes d’affaires dans le cadre de la mondialisation qui devient inéluctable.

Côté maritime, l’Office de Tourisme d’Antsiranana est en train de négocier auprès des armateurs des bateaux de croisière afin que ces derniers puissent assurer les touchers tout au long de l’année et non durant une saison bien déterminée. En outre, un réseau wifi sera installé au port et un écran publicitaire sera mis prochainement à la disposition de l’aéroport d’Arrachart.

Et cerise sur le gâteau, le président a annoncé l’organisation d’un eductour de presse réservé aux journalistes locaux. « Il n’est pas juste que vous ne pouvez même pas découvrir les richesses de nos différents sites alors que d’autres les apprécient », souligne-t-il. Certes, le tourisme booste l’économie de la région Diana. Cependant, la problématique sécuritaire sur le territoire engendre la baisse de l’affluence touristique.