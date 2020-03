Anosiala – Les sites d’isolement bientôt pleins

L’hôpital à Anosiala continue à recevoir des personnes venant des pays affectés par le coronavirus. Les chambres de l’un de ses sites sont toutes occupées.

Deux diplomates malgaches qui rentrent de la Corée du Sud ont été admis à l’hôpital d’Anosiala, hier après-midi. Ils se porteraient bien. Mais l’État exige la mise en quarantaine de toutes personnes en provenance des pays très affectés par le coronavirus, qu’elles soient malades ou non, pour éviter tout risque de contamination. La Corée du Sud est en première liste, après la Chine et devant l’Iran et l’Italie.

Un problème de capacité d’accueil apparaît, avec cette hausse continuelle des personnes à isoler. Le premier site d’isolement de ce centre hospitalier universitaire (CHU) est plein, avec ces deux nouveaux venus. Douze personnes de cinq groupes différents y sont déjà en quarantaine. Un second site, composé de cinq chambres et de quatorze lits, est disponible. Mais une affluence de personnes présentant des signes suspects du Covid-19 ou celles présentant une dérogation spéciale, pourrait poser problème. L’hôpital ne pourra accueillir que cinq groupes de personnes, jusqu’à ce que d’autres chambres soient libérées. « Nous ne pouvons pas mettre dans une même chambre des personnes ayant voyagé séparément pour éviter tout risque de contamination, si jamais, la maladie évolue chez l’un des patients », explique le Dr Rado Razafimahatratra , directeur de l’établissement.

Autres sites

Chaque jour, des personnes sont admises dans cet hôpital. L’État a accordé douze dérogations spéciales sur les trente-six demandes qu’il a reçues, depuis février. Quelques-uns, un étudiant venant de la Chine, des fonctionnaires malgaches ayant travaillé à l’étranger sont déjà arrivés. D’autres sont attendus la semaine prochaine, selon une source auprès du ministère des Affaires étrangères. Elles seront, obligatoirement, mises en quarantaine.

Le ministère de la Santé publique est sur le point d’identifier d’autres sites d’isolement. « Nous prévoyons plusieurs sites de mise en quarantaine, dans tout Madagascar. Ce ne sera pas forcément un hôpital», indique une source auprès du ministère. Une question intrigue. Qu’en est-il de la capacité d’accueil de nos établissements hospitaliers, si jamais, une épidémie de coronavirus se déclare? Le professeur Gaëtan Duval Solofomalala, secrétaire général du ministère de la Santé publique, a en tout cas souligné, que tous les agents des formations sanitaires, même celles des centres de santé de base ont été formés sur la maladie et sur les mesures à prendre.

Le Chef d’Etat Andry Rajoelina a, en outre, ordonné les membres du Gouvernement à communiquer à la population des informations nécessaires sur le coronavirus, à savoir la prévention de la maladie. Pour réduire le risque d’infection, la population est invitée à se laver les mains avec de l’eau ou du savon, ou du désinfectant. À se couvrir le nez et la bouche en toussant et en éternuant avec un mouchoir ou en fléchissant le coude. Eviter le contact étroit avec des personnes présentant des symptômes de la grippe.