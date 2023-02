RN13-ISOANALA – Des bandits tuent deux chauffeurs

L’insécurité reprend sur la route nationale 13. Hier, vers une heure du matin, un autocar Tata a été attaqué à Sakoamanambali­manga-Vohitsevo, dans le district de Betroka. Le chauffeur, 50 ans, et son suppléant, 48 ans, ont été mortellement arrosés de projectiles. Le taxi-brousse est parti de Tsihombe pour rejoindre Mahajanga. Dix coupeurs de route équipés d’armes blanches tranchantes et de fusils de chasse l’ont intercepté sur le lieudit, à cinq kilomètres au sud d’Isoanala. La bande n’a pas hésité à ouvrir le feu. Elle a visé les conducteurs. Ceux-ci sont décédés sur le coup. Le pare-brise et la vitre de la portière du devant ont volé en éclats. Des impacts de balle ont été constatés sur la carrosserie. Les bandits sont montés à bord pour tabasser et voler les passagers. Beaucoup d’entre leurs victimes ont été blessées. Elles ont été évacuées à l’hôpital, dans le chef-lieu de la commune. Le préjudice total est en cours d’évaluation. Avisés des faits, quatorze gendarmes appuyés par le fokonolona se sont dépêchés de poursuivre les criminels. Les défunts seront acheminés, l’un à Ambositra et l’autre à Fianarantsoa.