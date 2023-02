REVUE DE PORTEFEUILLE – Le Projet pôle intégré de croissance affiche de bons résultats

De bons résultats à en croire la revue de portefeuille du projet Pôle intégré de croissance et corridors (PIC 2-2) sur l’avancement global de sa composante croissance multisectorielle dans les régions Anosy, Atsimo Andrefana et Diana.

En tout, une enveloppe de 70 millions de dollars a été octroyée par la Banque Mondiale pour la réalisation du PIC2-2. Résultats, 217 jeunes entrepreneurs ont été appuyés depuis le lancement de la composante. Près de 8900 emplois ont été créés dans les trois régions dans les secteurs tourisme et agribusiness, soit 2614 pour le premier et 6284 pour le deuxième entre 2019 et 2022. Toujours selon le rapport, 7000 emplois supplémentaires seront créés cette année. En outre, 13,2 millions de dollars d’investissements privés ont été facilités en 2021 et 2022. Ce montant devrait atteindre 25 millions de dollars selon la prévision pour 2023. À travers les appuis à la transformation et l’industrialisation, 16 projets privés structurants ont pu être appuyés, impactant plusieurs milliers de paysans, selon la revue. La diversité des secteurs appuyés témoigne des bons résultats. Le rapport cite entre autres la création de la première miellerie moderne à Tolagnaro, la construction d’unité de stockage de cacao à Ambanja, l’édification de champs de moringa en irrigation souterraine à Toliara II, ou encore la mise en place d’infrastructures d’algoculteurs à Anosy.

En parallèle, pour corriger les effets pervers de la pandémie dE Covid-19, une autre composante du projet a été lancée pour la période 2021-2026 sous le sigle du PIC 3.

Lever les contraintes

Cette année, le budget provisoire de cette composante atteint un peu plus de 65 millions de dollars, soit près de la moitié du budget total alloué à la période, estimé à 150 millions de dollars. Quelques 36,7 millions seront utilisés pour lever les contraintes liées aux investissements et améliorer la compétitivité économique au niveau des trois régions, dont notamment le renforcement de la compétitivité des chaînes de valeur, le renforcement des infrastructures et l’appui à la gouvernance locale. En outre, près de 19 millions de dollars seront affectés à soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et de l’entrepreneuriat dans les secteurs du tourisme, de l’agribusiness et du numérique. Au niveau national, 18,7 millions seront utilisés pour améliorer l’environnement des affaires et inciter les investissements privés.

Bilans du programme de réponse d’urgence à la Covid-19

Maminirainy