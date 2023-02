PROSPECTION – Les produits malgaches en vedette au Biofach

Un rendez-vous devenu incontournable. Le Syndicat malgache de l’agriculture biologique, Symabio, et douze entreprises labellisées bio à Madagascar, que sont Anis Herb, Aplv, Bioesoil Madagascar, Ferme Mahasoa, Floramad, HavaMad, Jacarandas, Lycheeland Madagascar, MG Sakay, Moringa Wave, Sahanala et Sambirano SA, vont participer au Salon Biofach 2023 qui se tiendra, du 14 au 17 février, à Nuremberg, en Allemagne. C’est la seconde année consécutive que la Grande ile va y être représentée. Ces entreprises malgaches ont la ferme détermination à faire connaitre leurs produits auprès d’un public international, en leur offrant un aperçu unique de leurs expertises et de leurs créativités. Elles espèrent ainsi renforcer leur présence sur les marchés mondiaux du bio et développer de nouveaux partenariats commerciaux, Biofach étant l’endroit propice pour la création de contacts internationaux et pour positionner les entreprises dans un marché hors de ses frontières. Le salon Biofach est le plus grand rendez-vous consacré au secteur bio pour les produits alimentaires. Ce salon accueille chaque année des exposants du monde entier, venus présenter leurs produits et services les plus innovants. Un écrin pouvant aussi servir la destination Madagascar sur le front touristique.