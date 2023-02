OLYMPIADES DES JEUNES CHEFS – Orlando Randriamihaingo rafle trois trophées

Encore une victoire de plus pour la Grande île. Orlando Randriamihaingo et son mentor Chef Lalaoarisoa Guy Ralaizamary rentreront au pays avec trois trophées après avoir lutter contre 54 pays pendant une semaine de compétition.

Une finale fructueuse. Le jeune étudiant de Vatel a bien défendu le drapeau malgache lors de cette neuvième édition des l’Olympiades des jeunes chefs qui s’est tenu en Inde la semaine dernière.

Face à ses 54 adversaires venant des quatre coins du monde, Madagascar a empoché le prix du meilleur ambassadeur, le prix de la meilleure maîtrise de l’hygiène et de la sécurité en cuisine en plus du prix Lord Bilimoria of Chelsea Rising Star (étoile montante). Aussi, pour le Challenge de Dr Bose, la Grande île se positionne en second rang parmi les neufs pays dont l’Écosse, le Zimbabwe, l’Oman, le Pays de Galles, la Guinée équatoriale, l’Indonésie, le Kenya, les Seychelles, ainsi que le Botswana.

L’équipe malgache composée de Orlando Randria­mihaingo et Chef Lalaoarisoa Guy Ralaizamary débarquera à Madagascar ce mardi 7 février.

Lors de la phase éliminatoire de la neuvième édition des Olympiades des jeunes chefs, les 55 jeunes étudiants cuisiniers en herbe issus de nombreux pays culturellement différents ont été départagés en six groupes.

Une semaine compétitive

Orlando Randria­mihaingo a fait face à neuf pays durant sa première épreuve qui s’est tenue à Bangalore où il a pu réaliser à la perfection le test sur le découpage des légumes, le plat végétarien ainsi que la tarte au citron, ce qui lui a permis d’accéder dans le top et de prendre part à la course pour le challenge du Dr Bose à l’étape finale. Le résultat des Olympiades des jeunes chefs a été annoncé officiellement durant la grande cérémonie qui s’est déroulée dans la soirée du Samedi dans la ville de Kolkata. En plus du concours proprement dit, les Olympiades des jeunes chefs ont pour but de réunir ces jeunes étudiants en art culinaire afin de de participer à l’unification du monde par le biais de la nourriture et de l’art culinaire ainsi que d’embrasser toutes les cultures et religions.