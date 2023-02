METEO – La pluie orageuse au rendez-vous dans la partie centrale

Les précipitations seront encore attendues dans la partie centrale, la partie Ouest et l’Est de la Grande île dans les trois jours à venir. C’est ce que la météo a prévu. Pour ce jour, la météo prévoit une pluie orageuse dans presque les régions du pays sauf pour la partie Sud et dans les régions Sava et Analanjirofo. Dans la journée de mardi, la pluie orageuse sera visible dans toutes les régions sauf pour le Sud. Pour le mercredi, le résidu de l’orage sera encore présent dans la région Boeny. Le temps sera plus sec depuis Haute Matsiatra jusqu’à Anosy et Androy. La température ne connaît une remarque significative. Le mardi, la température atteindra les 27°C dans le centre, il sera en baisse pour la partie Ouest. Elle pourrait atteindre les 32°C. La météo annonce qu’aucune perturbation cyclonique ou zone suspecte n’est prévue se former pour l’instant. La formation cyclonique est à exclure pour ces trois jours.