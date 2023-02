L’EXPRESS DE MADAGASCAR – Le personnel en journée récréative

Une journée de détente. Le personnel de l’Express de Madagascar, animé par l’association Express Miaradia s’est déplacé à la Villa Aarisoa à Avarakady à Ambohimanga-Rova, le samedi 4 février pour fêter la nouvelle année. Une occasion pour l’association de renouveler quelques membres de bureau dont la présidence est assurée par Romeo Andriamihaja. En prenant la parole, Romeo Andriamihaja a martelé l’importance de la solidarité du personnel. Il a expliqué que «l’association est là pour tisser les liens entre le personnel et la société. Je vous invite à travailler ensemble pour le développement et la réussite de notre société», insiste-t-il. Cette année, le personnel de l’Express de Madagascar a choisi la Villa Aarisoa à Avarakady à Ambohimanga-Rova, un endroit d’exception pour se détendre. Le personnel de l’Express de Madagascar a accédé à différentes activités comme la natation, le karaoké, la danse. Dans un cadre verdoyant et l’air vivifiant, loin de l’atmosphère stressante de la capitale et ses embouteillages, tout le monde a trouvé son compte avec l’accord et la bénédiction de la direction générale de l’Express de Madagascar. La journée s’est terminée à 16 heures. Chacun gardera un inoubliable souvenir de ces moments uniques et souhaite déjà un remake. Tout le monde a été satisfait et revigoré, prêt à entamer la nouvelle semaine de travail après un weekend convivial bien mérité.